Dopo le belle soddisfazioni di ieri nelle gare individuali, con il trionfo di Aaron March e il terzo posto di Elisa Caffont, quest’oggi non sono arrivate gioie dalla prova di Coppa del Mondo di snowboard cross da Bad Gastein. In Austria, nella giornata dedicata alla prova mista a squadre, nessuna delle tre coppie italiane è riuscita a salire infatti sul podio. Stop nei quarti di finale per il duo protagonista ieri, sconfitto dalla Svizzera di Dario Caviezel e Julie Zogg dopo aver eliminato la coppia austriaca Pink/Weis.

Stesso epilogo anche per il team Italia 2, formato da Maurizio Bormolini e Lucia Dalmasso, sconfitti dai tedeschi Stefan Baumeister e Ram Hofmeister: quest’ultimi avevano eliminato agli ottavi anche il terzo tandem italiano, quello composto da Gabriel Messner e Jasmin Coratti.

FREESTYLE, TABANELLI E MONTELEONE OUT NELLO STOPESTYLE A LAAX

Dopo l’ottima qualificazione raggiunta ieri da Flora Tabanelli, quest’oggi Miro Tabanelli e Renè Monteleone non sono invece riusciti a superare il primo turno eliminatorio nella prova di Slopestyle nella tappa di Coppa del Mondo di Freeski a Laax. In Svizzera, mella seconda run della prima batteria, Tabanelli si è fermato a 23,75 punti, chiudendo oltre la dodicesima piazza valida per il passaggio in semifinale in una classifica che ha visto in testa los tatunitense Mac Forehand con 92 punti, davanti al norvegese Nirk Ruud (88,25) e al canacese Evan Mceachran (86,00). Stesso punteggio anche per l’altro azzurro Monteleone, eliminato nella second heat guidata dallo svizzero Andri Ragettli (88,00) sul connazionale Kim Gubser (84,25) e sullo svedese Jesper Tjader. Il prossimo appuntamento sulle nevi elvetiche è per venerdì 17, quando alle 13:15 Flora Tabanelli sarà impegnata in finale.

SKICROSS, DEROMEDIS E GALLI BRILLANO NELLE QUALIFICHE A REITERALM

In attesa delle due finali in programma giovedì 16 e venerdì 17 gennaio, a Reiteralm si è aperta con le gare di qualificazione la tappa di Coppa del Mondo di Skicross. In vista di gara-1 in programma domani, brillano Jole Galli e Simone Deromedis. La prima ha ottenuto il sesto tempo assoluto nella competizione femminile, mentre il secondo è giunto settimo in una prova eliminatoria tra gli uomini che ha visto il passaggio del turno anche di Yanick Gunsch (nono), Dominik Zuech (12esimo), Edoardo Zorzi (16esimo) e Federico Tomasoni (17esimo).

Ancora meglio è andata la seconda qualificazione, con Galli e Deromedis entrambi in terza posizione nelle rispettive gare. Passaggio del turno anche per Zuech (19esimo), Zorzi (21esimo) e Tomasoni (25esimo), mentre in quest’occasione si è fermato Yanick Gunsch, solamente 35esimo in classifica. Da segnalare l’eliminazione in entrambe le qualifiche del canadese Reece Howden, attualmente secondo nella leaderboard di Coppa del Mondo.

BOB, GLI AZZURRI CONVOCATI PER INNSBRUCK