Nonostante una pioggia incessante caduta nella notte (italiana), si completa la prima giornata di primi turni degli Australian Open femminili. Aryna Sabalenka liquida in due rapidi set la statunitense Sloane Stephens. Punteggio di 6-3 6-2 a favore della bielorussa, in un’ora e 12 minuti di gioco. Buon esordio per la testa di serie numero 1 del tabellone, che ha superato a pieni voti un primo turno sulla carta insidioso. Al secondo turno sarà sfida con la spagnola Jessica Bouzas Maneiro. La classe 2002 iberica, decisamente più a suo agio sulla terra battuta, ha sorpreso la numero 87 del mondo Sonay Kartal. 6-1 7-6 il punteggio a favore della 52 Wta, che ha approfittato del primo set disastroso della britannica per conquistare un’ottima qualificazione al secondo turno.

Qinwen Zheng batte la rumena Anca Alexia Todoni. La cinese, oro ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, dopo un primo set incerto domina la numero 110 del mondo chiudendo con il punteggio di 7-6(3) 6-1, in un’ora e 52 minuti di gioco. Nel parziale di apertura Zheng è andata a servire per il set sul 5-4, ma si è fatta rimontare dalla rumena complicando e non di poco il suo esordio. Due set point annullati nel dodicesimo game da parte della cinese, che è poi riuscita a salire di livello montando sopra Todoni. Al secondo turno ci sarà la vincente del match tra Siegemund e Baptiste.

Bene Badosa e Andreeva

Paula Badosa soffre, ma piega un’ottima Wang Xin in due set. 6-3 7-6(5) il punteggio a favore dell’ex numero 2 del mondo, in un’ora e mezza di tennis. Nel primo set la cinese numero 37 del mondo si porta avanti di un break per poi spegnersi nella fase calda del parziale subendo due break consecutivi nel sesto e nell’ottavo gioco. Equilibrio che prosegue nel secondo set, ma nel tie-break è più fredda Badosa che conquista un’importante posto al secondo turno, dove affronterà una tra Sonmez e Gibson.

Mirra Andreeva agevole contro la ceca Marie Bouzkova. Sorteggio non scontato per la classe 2007 russa, che ha pescato decisamente male tra le non teste di serie. Ottima prova in risposta della numero 15 del mondo che, nonostante qualche intoppo al servizio (tre break concessi), chiude in due rapidi set con il punteggio di 6-3 6-3. Al prossimo turno una tra Linette e Uchijima.

Nelle altre partite

Donna Vekic ha la meglio su Diane Parry. La croata numero 19 del mondo piega l’ottima francese 6-4 6-4 in quasi due ore di gioco. Primo set equilibrato deciso da un break nel nono gioco. Il secondo parziale è diametralmente opposto al primo. Due break subiti da Vekic e tre da Parry, ma alla fine il punteggio è lo stesso del primo. Al secondo turno la croata affronterà Vondrousova o Fett. Sorpresa di giornata è l’uscita di Linda Noskova. La ceca numero 29 del mondo perde in rimonta contro la numero 41 del mondo Clara Tauson. 5-7 6-3 6-4, in due ore di gioco, il punteggio a favore della danese, che fa cadere la prima testa di serie del torneo e al secondo turno avrà Tatjana Maria. La tedesca ha battuto in due set la statunitense Bernarda Pera. 7-6(3) 6-4 per la numero 89 del mondo, che ha messo in piedi una prestazione solida, che è bastata per battere una versione non esaltante della tennista a stelle e strisce.

Dopo oltre due ore di lotta Leylah Fernandez piega la resistenza dell’ucraina Yuliia Starodubtseva. La testa di serie numero 30 la spunta 7-5 6-4 al termine di un match estremamente equilibrato in cui la canadese ha concesso più palle break dell’avversaria. Nei momenti decisivi è più fredda Fernandez, che al secondo turo avrà Cristina Bucsa. La numero 101 del mondo ha sfruttato al meglio il sorteggio fortunato e ha battuto la wild card francese Chloe Paquet con il punteggio di 6-2 6-3 in nemmeno un’ora e mezza in campo.