Con le prime due sfide del Wild Card Round, come da tradizione programmate al sabato, hanno ufficialmente preso il via i Playoffs NFL. Nel primo match in programma gli Houston Texans sfruttano il fattore casa e riescono a imporsi con un netto 32-12 sui Los Angeles Chargers, mentre nella notte italiana i Baltimore Ravesn hanno avuto la meglio con lo score di 28-14 sui Pittsburgh Steleelers in un incontro che non ha riservato particolari sorprese rispetto alla vigilia. Oggi altre tre sfide in calendario, mentre il quadro si chiuderà poi con il Monday Night tra Rams e Vikings, spostato in Arizona dopo gli incendi che stanno devastando la Contea di Los Angeles.

(4) Houston Texans b. (5) Los Angeles Chargers 32-12

Un punteggio che dice tanto, ma non tutto su quanto accaduto nella sfida tra Texans e Chargers, che si presentava sulla carta uno di quelli più equilibrati di questo weekend. La squadra di Harbaugh ci arrivava senz’altro in condizioni migliori rispetto a Houston, che ha faticato non poco nell’ultima parte di stagione e in particolare dopo gli infortuni gravi occorsi ai ricevitori Diggs e Dell. E difatti la partita inizia con l’attacco dei Texans che incontra innumerevoli difficoltà. I Chargers però non riescono a fare molto meglio, riuscendo a non sfruttare pienamente le difficoltà altrui e segnando solo un paio di field goal nel primo quarto.

Un po’ all’improvviso, con un drive da 99 yards che ha iniziato con un mezzo miracolo di C.J. Stroud in una situazion di scrumble, i Texans con Nico Collins firmano il primo TD della partita e con l’inerzia dalla sua, la formazione di casa riesce anche a mettere a segno un calcio da tre punti per andare avanti all’intervallo sul 13-6. Nel secondo tempo c’è poca storia: Herbert soffre la pressione della difesa avversaria, finendo per subire 4 sack e lanciando addirittura quattro intercetti, di cui due ritornati in endzone da Derek Stingley Jr. e Eric Murray. Unica nota positiva per i Chargers l’ottima prestazione, come di consueto, del rookie WR Ladd McConkey.

Houston vola al Divisional Round e attende di conoscere la prossima avversaria in base al discorso delle teste di serie: potranno offrontare i Kansas City Chiefs (se vince oggi Buffalo) o in alternativa i Baltimore Ravens (in caso di sconfitta dei Bills). Per i Chargers si chiude male una stagione comunque positiva, in quello che era l’anno zero per Harbaugh al timone.

(3) Baltimore Ravens b. (6) Pittsburgh Steelers 28-14

Chi sorride è invece l’altro fratello della famiglia Harbaugh, John, che guida i suoi Ravens al successo per 28-14 sugli Steelers. Una partita che dura di fatto un tempo, il primo, terminato sul 21-0 in favore dei padroni di casa, che scendono in campo con le idee molto chiare dal punto di vista tattico. Subito Lamar Jackson usato spesso in situazioni di corse e questo permette al formidabile di Derrick Henry di trovare spazio a volontà: il running back chiuderà con 186 yards e ben due TD. Per Lamar, che nei giorni scorsi è entrato nel 1st Team All Pro e potrebbe diventare di nuovo MVP della lega, 81 yards corse, ma anche un paio di touchdowns lanciati: il primo per Rashod Bateman, il secondo per Justice Hill.

IL TABELLONE DEI PLAYOFFS

-AFC

(1) Kansas City Chiefs bye

(4) Houston Texans b. (5) Los Angeles Chargers 32-12

(3) Baltimore Ravens b. (6) Pittsburgh Steelers 28-14

(2) Buffalo Bills vs. (7) Denver Broncos

-NFC

(1) Detroit Lions bye

(4) Los Angeles Rams vs. (5) Minnesota Vikings

(3) Tampa Bay Buccaneers vs. (6) Washington Commanders

(2) Philadelphia Eagles vs. (7)Green Bay Packers

IL PROGRAMMA DEL WILD CARD ROUND

Sabato 11 gennaio

Ore 22:30 – Los Angeles Chargers @ Houston Texans 12-32

Domenica 12 gennaio

Ore 02:00 – Pittsburgh Steelers @ Baltimore Ravens 14-28

19:00 – Denver Broncos @ Buffalo Bills

22:30 – Green Bay Packers @ Philadelphia Eagles

Lunedì 13 gennaio

02:00 – Washington Commanders @ Tampa Bay Buccaneers

Martedì 14 gennaio

02:00 – Minnesota Vikings @ Los Angeles Rams