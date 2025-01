L’entry list del torneo Atp 250 di Buenos Aires 2025, in programma dal 10 al 16 febbraio sui campi in terra rossa della capitale argentina. Da quest’anno la stagione sudamericana sula terra battuta dura una settimana in meno e si parte quindi direttamente dal torneo argentino, che nonostante sia solo di categoria ‘250’ è riuscito a garantirsi la presenza di numerosi giocatori di alto livello. Ci sarnano infatti Alex Zverev e Holger Rune, ma anche il nostro Lorenzo Musetti, che dopo la non entusiasmante trasferta di due anni fa, ha deciso ora di riprovarci. Di seguito l’entry list completa del torneo Atp 250 di Buenos Aires.

ENTRY L IST ATP 250 BUENOS AIRES 2025

1 Alexander Zverev 2

2 Holger Rune 13

3 Lorenzo Musetti 15

4 Alejandro Tabilo 26

5 Sebastian Baez 28

6 Francisco Cerundolo 31

7 Nicolas Jarry 36

8 Tomas Martin Etcheverry 38

Pedro Martinez 44

Luciano Darderi 45

Mariano Navone 47

Roberto Carballes Baena 57

Alexandre Muller 58

Jaume Munar 62

Corentin Moutet 69

Facundo Diaz Acosta 73

Thiago Seyboth Wild 79

Joao Fonseca 112 (NG)

ALTERNATES

1 Dusan Lajovic 80

2 Hugo Gaston 81

3 Damir Dzumhur 82

4 Francisco Comesana 85

5 Fabio Fognini 88

6 Sumit Nagal 91

7 Camilo Ugo Carabelli 94

8 Yannick Hanfmann 95

9 Federico Coria 96

10 Francesco Passaro 104