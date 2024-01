Australian Open 2024, Swiatek: “Noskova ha fatto tutto bene. Mi concentrerò sul mio gioco”

“In questo momento non ho molti pensieri, devo analizzare cosa ho sbagliato. Sentivo di avere tutto sotto controllo finché lei non mi ha strappato il servizio nel secondo set, poi ho avuto un paio di opportunità per fare controbreak ma non ne ho approfittato. Ora devo lavorare su alcune cose per sentirmi più a mio agio l’anno prossimo”. Lo ha detto Iga Swiatek dopo la clamorosa sconfitta agli Australian Open contro Noskova, così come riportato da Puntodebreak: “Fisicamente non ho sentito nulla, sto bene. Anche mentalmente mi sentivo ok. Lei ha fatto tutto bene, non ha avuto alcuna pressione, probabilmente non aveva nulla da perdere. Ovviamente avrei voluto giocare un po’ meglio in questo torneo”.

Sul confronto con il 2023: “L’anno scorso mi sentivo molto meno in forma, sentivo che tutta la stagione poteva essere difficile a causa dell’inizio, mi aspettavo molto di più. Quest’anno non mi concentrerò tanto su risultati e classifica, ma sul mio gioco. Nel 2023 mi sentivo sovrastata dal fatto di essere numero uno. Mi sono concentrata molto, ma le cose non sono andate in modo naturale come al solito”.