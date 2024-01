Serie A Femminile 2023/2024: l’Inter batte la Roma, 0-0 tra Napoli e Sampdoria

Sconfitta a sorpresa la Roma, che nel match valido per la 13^ giornata di Serie A Femminile 2023/2024 ha ceduto il passo all’Inter per 2-0. Prima battuta d’arresto stagionale per le giallorosse, in svantaggio alla mezz’ora con il gol di Bonfantini. Nonostante i tentativi di rimonta e oltre un’ora trascorsa alla ricerca del pareggio, all’89’ è stata Polli a chiudere i giochi, regalando all’Inter raddoppio e tre punti preziosi. E’ terminata invece in parità, e senza reti, la sfida tra Sampdoria e Napoli: quarto risultato utile consecutivo per la squadra blucerchiata, mentre continuano a muovere la classifica le partenopee, ancora ultime a quota 3 punti (ma tutti ottenuti nelle ultime 4 giornate).