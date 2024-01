Bochum-Stoccarda interrotta: scontri tra i tifosi sugli spalti

Scontri tra tifosi in Bochum-Stoccarda e la partita è stata interrotta all’intervallo e fin qui, mentre sugli altri campi si gioca da venti minuti, non si sta giocando in questo incontro valido per la Bundesliga. Tafferugli di importante entità sugli spalti e l’arbitro ha deciso che l’incontro non poteva proseguire, siamo in attesa di capire se la partita potrà riprendere o meno nei prossimi minuti.