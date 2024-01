Australian Open 2024, Sinner si prepara al debutto: “Ho fiducia, mi sento pronto a mostrare un buon tennis”

Jannik Sinner si prepara al debutto in quest’edizione 2024 degli Australian Open, il primo Slam ddi una nuova annata tennistica che vede l’azzurro classe ’01 tra i protagonisti assoluti del circuito. Per la prima volta nel corso della sua giovane carriera Jannik sarà tra le prime 4 teste di serie del tabellone e da n°4 è stato sorteggiato nella parte alta del draw insieme al primo favorito Novak Djokovic. Ma per arriva a un eventuale semifinale contro il serbo il percorso è lungo e parte dalla sfida d’esordio contro l’olandese Botic Van de Zandschulp.

“Mi sento pronto a far bene a Melbourne, ho giocato un paio di partite in esibizione a Kooyong e ogni giorno migliora il feeling con il campo”, ha dichiarato Jannik nella tradizionale conferenza stampa che precede l’inizio del torneo. “Sono venuto qui abbastanza presto, da una settimana e mi sto ambientando alle condizioni australiane: il tempo è bello e fa caldo”, aggiunge l’altoatesino, che nei giorni scorsi ha giocato un paio di partite imponendosi contro Polmans e poi Ruud.

Per Sinner quello contro Van De Zandschulp sarà quindi l’esordio ufficiale nel 2024: “L’anno scorso la stagione è finita molto tardi, dopo la Coppa Davis ho avuto una sola settimana di pausa prima di iniziare la preparazione. Volevo iniziare la off-season il più presto possibile, era importante per me e per il mio corpo. Abbiamo provato a capire quest’anno se arrivare all’Australian Open non giocando partite ufficiali può essere un’opzione anche per i prossimi anni, se mi aiuta o no. Domenica avremo tutte le risposte, ma ho fiducia. Mi sento pronto a mostrare un buon tennis”.

Sinner ha poi sottolineato ancora una volta l’importanza del suo team. “La destinazione è importante, ma forse la cosa più importante è la compagnia che hai intorno. Mi piace molto il team, ci divertiamo tanto. Se vivessimo tutti in una stessa casa, potremmo restarci a lungo perché non abbiamo problemi”, conclude. Il n°4 della classifica ATP avrà l’onore di aprire il programma sulla Rod Laver Arena domenica a partire dalle 02:00 italiane.