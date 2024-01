Wta Hobart 2024, Mertens al fotofinish su Saville: contenderà il titolo a Emma Navarro

La prima e la seconda testa di serie del tabellone si contenderanno il titolo del WTA 250 di Hobart. Si tratta di Elise Mertens, n°29 del ranking mondiale, e di Emma Navarro, più indietro di solamente due posizioni nell’ultima classifica femminile. Senza dubbio la tennista statunitense, in enorme crescita nel corso degli ultimi 12 mesi, ci arriva più fresca dopo aver sconfitto in semifinale per 6-4 6-3 la cinese Yue Yuan in 1h e 22′ di gioco. Per lei seconda finale in pochi giorni, dopo aver perso domenica scorsa ad Auckland contro Gauff. Decisamente più lottata quella che era invece stata la prima semi, in cui la belga Mertens ha dovuto lottare 3 ore per superare con lo score di 6-4 4-6 7-5 la tennista di casa Daria Saville.