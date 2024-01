Dakar 2024, Loeb si prende la “48 ore di Shubaytah”. Sainz scappa via nella generale

Si è conclusa nelle prime ore del mattino la speciale “48 ore” che ha caratterizato la sesta tappa della Dakar 2024. Tra le auto il successo è andato a Sebastien Loeb, che ha vinto in 7h21’56” sec davanti al 61enne spagnolo Sainz, staccato di 2’01”, e allo svedese Mattias Ekström. Per il 9 volte campione del mondo di rally si tratta della seconda vittoria di tappa in questa Dakar dopo il successo ottenuto nella quarta speciale. In classifica generale scappa via Sainz, che ha ora accumulato un vantaggio di 20’21” su Mattias Ekstroem, con Loeb terzo provvisoriamente a 29’31”. Fuori ormai dai giochi il campione il due volte campione carica Nasser Al-Attiyah, a lungo condizionato da problemi meccanici e giunto al traguardo con due ore e 45 minuti di ritardo quest’oggi.

Successo della Honda di Adrien Van Beveren fra le moto, con il francese che ompleta il percorso in 7h57’29” davanti a Toby Price (distaccato 4’13”) e Ricky Brabeck (a 5’02”). Quest’ultima sulla sua Honda si prende la prima posizione in classifica generale, con 51 secondi di vantaggio su Ross Branch (Hero) mentre Van Beveren sale in terza piazza, complice la penalità di sei minuti inflitta a Cornejo, ma a 9’21”. Sabato giornata di riposo, la Dakar ripartirà domenica da Riyadh per la settima tappa: arrivo ad Al Duwadimi dopo 483 km di speciale.