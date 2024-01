Australian Open 2024, Sinner: “Partita durissima, contro Djokovic dovrò essere al 100%”

“E’ stata indubbiamente una partita durissima con lui come in passato, ho vinto in tre set ma potevo perderne uno“. Così Jannik Sinner ha commentato a caldo il successo in tre set nei quarti di finale dell’Australian Open con Rublev. “E’ sempre un piacere giocare su questo campo, non ha importanza che ora sia. Come ho fatto a recuperare nel secondo set il 5-1 nel tie-break? E chi lo sa (ride ndr.). Sul 5-1 ho cambiato campo, c’era un po’ più di vento. Sono fortunato ad affrontarlo di nuovo, è il numero uno al mondo, e sarà dura. Dovrò essere al cento per cento e lotterò su ogni palla, poi vedremo cosa succederà“,ha concluso Sinner.