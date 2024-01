Morte Gigi Riva, il Cagliari alla camera ardente. Pavoletti: “Tutti lo ameranno per sempre”

Tanti applausi, commozione e anche le parole di chi oggi il Cagliari lo vive in prima persona. Alla camera ardente allestita all’Unipol Domus per Gigi Riva, scomparso ieri, non poteva mancare ovviamente la squadra rossoblù, guidata dal presidente Tommaso Giulini e dall’allenatore Claudio Ranieri. Presente anche il direttore sportivo Nereo Bonato, i dirigenti (tra loro gli ex giocatori Andrea Cossu e Roberto Muzzi) e lo staff del club. La squadra – tutti vestivano la tuta con i colori rossoblù – ha reso omaggio al miglior marcatore azzurro della storia con un mazzo di fiori. “Difficile trovare le parole – ha detto il bomber Pavoletti – abbiamo perso il più grande attaccante di tutti i tempi. Tutti i tifosi italiani ameranno sempre Gigi Riva. Qualcosa in comune? Non ci siamo mai incontrati, ma sarebbe bastato uno sguardo per capirci: tutti e due siamo arrivati da fuori e amato questa terra e questa squadra. Riva un esempio dentro e fuori dal campo, un uomo di principi. Quello che ha dimostrato per questa terra non lo ha fatto mai nessuno”. Commosso anche Tommaso Giulini: “Riva ha unito questo popolo, lo ha fatto per decenni, da prima dello scudetto a oggi. L’auspicio è che lo continui a fare ancora, in nome del suo ricordo. Sarà ispirazione per noi e per tutto quello che faremo”.