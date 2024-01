Supercoppa 2024, De Siervo: “Vetrina ideale per il calcio italiano. In Arabia conquistiamo tifosi”

“Siamo molto soddisfatti dell’ascolto televisivo su Canale 5 della finale della EA SPORTS FC Supercup, migliore di quella dello scorso anno tra Milan e Inter”. Lo ha detto l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, commentando i dati sugli ascolti televisivi della Supercoppa Italiana 2024. La finale – che visto trionfare i nerazzurri di Simone Inzaghi contro il Napoli – ha catturato davanti allo schermo una media di 7.189.477 individui, con una share pari al 31,1%, concentrandosi molto sui target maschili (share uomini 40,3%; share uomini 25-54 41,8%) e sui target commerciali (share adulti 15-64 35,0%; share adulti 25-54 36,9%). Il picco di ascolto della finale ha superato gli 8,2 milioni di individui. La reach della finale è stata di 15,3 milioni di individui.

Promossa la final four: “Il nuovo format a 4 squadre è stato premiato perché anche la semifinale tra Napoli e Fiorentina ha registrato il record di audience degli ultimi 15 anni su Italia 1 per una gara in chiaro tra squadre italiane – spiega De Siervo -. Siamo convinti che questa nuova formula della competizione sia estremamente interessante in quanto consente di assegnare il primo trofeo dell’anno attraverso la formula innovativa dei play off. Inoltre permette a quattro diverse squadre di essere presente nella vetrina ideale per esportare il calcio italiano nel mondo”. E aggiunge: “Riteniamo che la nostra presenza in Arabia Saudita, che si sta aprendo al calcio anche in proiezione Mondiali di calcio del 2034, ma soprattutto perché oltre il 50% della popolazione ha meno di 35 anni, serva per far conoscere il nostro campionato in questa area e in tutto il mondo, conquistando sempre più tifosi, carburante necessario per alimentare la passione per il calcio italiano”, conclude De Siervo.