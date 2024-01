Sci alpino, gigante e slalom in notturna a Schladming: 12 azzurri sulla Planai

Tutto pronto per il doppio appuntamento infrasettimanale e in notturna sulla Planai di Schladming. Martedì è in programma il gigante (17.45 e 20.45), mentre il giorno dopo avrà luogo lo slalom (17.45 e 20.45). Dodici gli azzurri convocati dal dt Massimo Carca. Occhi puntati su Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Simon Talacci, Hannes Zingerle, Simon Maurberger, Stefano Gross, Tommaso Sala, Tobias Kastlunger, Corrado Barbera, Alex Vinatzer e Matteo Canins. Ancora ai box quindi Giuliano Razzoli. Si tratta del sesto gigante sulla pista austriaca in Coppa del Mondo, con un solo podio tricolore fra le porte larghe: il terzo posto del compianto Leonardo David nel 1978. Edizione numero 30 invece per lo slalom. Sono otto i podi italiani ottenuti sulla Planai: nel 1975 Piero Gros fu terzo, e fu il primo sigillo azzurro. Terzo gradino anche per Konrad Kurt Ladstaetter nel 1990. Seguirono poi le uniche due vittorie italiane grazie ad Alberto Tomba, nel ’97 e ’98, quindi un secondo e un terzo posto di Manfred Moelgg che risalgono rispettivamente al 2004 e al 2008 e, per chiudere, i due secondi posti di Stefano Gross, che sono anche i più recenti, nel 2012 e nel 2015.