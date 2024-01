Australian Open 2024: rullo Sabalenka, vincono anche Sakkari e Krejcikova. Out Samsonova

Poche sorprese nella prima giornata degli Australian Open 2024 per ciò che concerne il tabellone femminile, in cui sono scese in campo svariate big a partire dalla campionessa in carica Aryna Sabalenka. Entrata in campo al termine del match di Novak Djokovic, dunque dopo le 11 di sera, la bielorussa non era intenzionate a fare le ore piccole: 6-0 6-1 in 53′ contro la qualificata tedesca Ella Seidel, capace di conquistare l’unico game della sua partita quando il punteggio recitava 0-6 0-5.

TABELLONE PRINCIPALE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

Comodo successo in due set per Maria Sakkari, in gran forma e vittoriosa per 6-4 6-1 sulla giapponese Hibino. Ha avuto bisogno della rimonta invece Barbora Krejcikova, che ha estromesso un’altra giocatrice nipponica, Hontama, con il punteggio di 2-6 6-4 6-3. Segnali molto positivi anche da parte di Caroline Wozniacki, campionessa a Melbourne nel 2019, la quale ha beneficiato del ritiro di Magda Linette, lo scorso anno semifinalista. La polacca non era partita male, ma dal 2-2 del primo set ha perso sei giochi di fila e, sul 2-6 0-2, ha alzato bandiera bianca.

Buona la prima per Leylah Fernandez, brava ad archiviare l’insidiosa pratica Bejlek in due set, mentre è uscita di scena la cinese Xinyu Wang, testa di serie numero 30, per mano della francese Diane Parry, una delle poche giocatrici rimaste a giocare il rovescio a una mano. Infine, la vera sorpresa del giorno è l’eliminazione di Liudmila Samsonova, 14^ forza del seeding, che ha ceduto il passo alla rientrante Amanda Anisimova, appena al terzo match dal ritorno nel circuito dopo un lungo stop per prendersi cura della propria salute mentale. La giovane statunitense ha prevalso con un severo 6-3 6-4 in poco meno di un’ora e mezza, staccando il pass per il secondo turno. Inizio di stagione da incubo invece per la russa, che ha perso tutte e tre le partite disputate finora.