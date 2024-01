Lazio-Lecce 1-0, Felipe Anderson: “Ottimo secondo tempo, siamo una squadra matura”

“Oggi era una partita difficile, nel primo tempo non siamo riusciti a esprimerci come volevamo ma abbiamo approcciato bene il secondo tempo, abbiamo portato a casa i punti che era quello che volevamo”. Così Felipe Anderson, attaccante della Lazio e autore del gol che è valso la vittoria contro il Lecce, ai microfoni di Sky Sport. “Prima non avevamo la maturità della squadra nel soffrire mentre oggi siamo stati dentro la partita. Tante squadre ci metteranno in difficoltà e dobbiamo fare come oggi. Cosa è cambiato nello spogliatoio? La maturità di sapere che tutti ci metteranno in difficoltà e dobbiamo soffrire”, conclude il brasiliano.