Lazio-Lecce, Immobile ammonito: era diffidato, salterà il Napoli e non l’Inter in Supercoppa

Ciro Immobile è stato ammonito nel finale di Lazio-Lecce ed era diffidato: per questo motivo sarà squalificato dal giudice sportivo. Ma quando? Il regolamento deciso dalla Lega Serie A, infatti, prevede che le squalifiche per i diffidati vengano scontate non in Arabia Saudita, ma nel successivo turno di campionato: dunque il capitano e attaccante biancoceleste ci sarà contro l’Inter in semifinale ed eventualmente nella finale, ma sarà fermato per la partita contro il Napoli tra due settimane.