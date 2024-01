Australian Open 2024, Medvedev: “Mentalmente sono più forte di prima. Sinner? È diventato più forte”

“Potrei dire tante cose in questo momento. Ho cercato di continuare a lottare, sono diventato più aggressivo perché ero stanco, quindi ho capito che non sarei riuscito a continuare a correre per tre ore. Anzi, così facendo, Sono riuscito a recuperare un po’ fisicamente e alla fine mi sentivo meglio di lui. Ma in generale mi sono concentrato a lottare e a fare tutto il possibile, non c’è molto altro da aggiungere”. Parola di Daniil Medvedev, intervenuto in conferenza stampa dopo la semifinale vinta agli Australian Open contro Zverev. “Mentalmente sono più forte di quanto lo ero prima di questo torneo, ora sono capace di fare più cose, al 100% – spiega il russo -. Sinceramente è meglio arrivare in finale vincendo in tre o quattro set, è il modo migliore per arrivarci fisicamente, ma va bene così. Sono orgoglioso e non vedo l’ora che arrivi la finale per dare ancora il mio 100%”.

In finale affronterà Sinner, contro il quale ha perso gli ultimi scontri diretti: “Secondo me non ci sono stati molti cambiamenti tattici nelle ultime tre partite, è semplicemente diventato un giocatore migliore. Le ultime tre partite sono state dure, due tie-break e due nel terzo set, ho avuto le mie opportunità. Sono state tutte giocate a fine stagione, dove sentivo di non essere al 100%. Contro di lui, in questo momento, devi essere al 100%. Sta giocando meglio di prima, il cambiamento è arrivato quando ha vinto in Canada, ma soprattutto a fine stagione ha iniziato a mostrare un livello totalmente diverso. Se voglio batterlo devo alzare il mio livello, proverò a farlo”.

Contro, un ragazzo alla prima finale Slam: “Spero di avere qualche vantaggio sotto questo aspetto, dato che probabilmente non ho il vantaggio fisico. Non so il vantaggio tennistico, sicuramente nelle ultime tre occasioni non l’ho avuto. Spero che l’esperienza extra mi aiuti, la prima finale del Grande Slam è sempre diversa per tutti. Non ho idea di come sarà per Jannik, ma io ho già quell’esperienza”.