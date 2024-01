Probabili formazioni Milan-Bologna, ventiduesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Milan-Bologna, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2023/2024. Al Meazza i rossoneri sfidano i felsinei che hanno riposato nell’ultimo turno di campionato e cercano una vittoria per restare saldamente al terzo posto, d’altro canto i rossoblù vogliono rimettersi in marcia dopo un momento di appannamento. Appuntamento fissato alle ore 20.45 di sabato 27 gennaio, diretta tv su Dazn e Sky, di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici, Stefano Pioli e Thiago Motta.

MILAN – Solite assenze in difesa, Gabbia dovrebbe ritrovare la titolarità insieme a Kjaer, con Theo Hernandez a sinistra e Calabria a destra. Davanti Leao-Giroud-Pulisic è il mantra.

BOLOGNA – Torna Zirkzee dopo la squalifica, ma mancherà Posch per lo stesso motivo, dunque spazio a De Silvestri a destra. L’ex di turno Saelemaekers ancora out per infortunio.

Le probabili formazioni di Milan-Bologna

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud

Ballottaggi: Loftus-Cheek 55% – Musah 45%

Indisponibili: Thiaw, Tomori, Kalulu, Pobega, Caldara

Squalificati: –

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Moro; Orsolini, Ferguson, Urbanski; Zirkzee

Ballottaggi: Moro 55% – Aebischer 45%

Indisponibili: Soumaoro, Karlsson, Ndoye

Squalificati: Posch