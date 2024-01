Tiro a volo, Coppa del Mondo Il Cairo 2024: qualificazioni trap, bene gli azzurri dopo 75 piattelli

Si è aperta con i 75 piattelli di qualificazione la tappa di Coppa del Mondo di tiro a volo a Il Cairo, in Egitto, per quanto riguarda il trap. Inizia dalla terra dei Faraoni la stagione agonistica che culminerà a Parigi 2024. Dopo le prime tre serie di qualificazione, la classifica maschile vede al comando il turco Tolga Tuncer con 74/75, ma benissimo gli azzurri Diego Valeri (Marina Militare) e Valerio Grazini (Carabinieri), che lo inseguono con un solo piattello di ritardo e il punteggio di 73/75. Non inizia bene, purtroppo, Luca Miotto (Carabinieri), che con 68/75 ha domani poche chance di approdare in finale.

Non bene anche le ragazze: in campo femminile la leadership provvisoria è guidata anche in questo caso da una turca, Rumeyesa Pelin Kaya, prima con 71/75. Le azzurre Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) e Alessia Iezzi (Carabinieri) inseguono staccate di cinque lunghezze con 66/75 e se vogliono approdare in finale non possono sbagliare, mentre Federica Caporuscio (Carabinieri) con 57/75 è fuori dai giochi. Domani le finali.

Nel frattempo sono arrivati in Egitto anche gli azzurri di skeet, guidati dal tecnico federale Andrea Filippetti: in pedana treoveremo Tammaro Cassandro (Carabinieri), Luigi Agostino Lodde (Esercito) e Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) al maschile e Chiara Di Marziantonio (Esercito), Martina Maruzzo (Fiamme Oro) e Sara Bongini (Fiamme Oro) al femminile.