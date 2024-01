Australian Open 2024, le teste di serie: Sinner per la prima volta tra i primi 4 del seeding in uno Slam

Con la pubblicazione odierna dei ranking ATP e WTA diventano ufficiali anche le 32 teste di serie che comporranno i due tabelloni degli Australian Open 2024. La classifica di oggi fa infatti testo in vista del sorteggio che verrà effettuato giovedì a Melbourne Park in vista del primo Slam stagionale. A livello maschile Novak Djokovic e Carlos Alcaraz saranno ai due lati opposti del draw, con Jannik Sinner che per la prima volta in carriera sarà uno dei primi 4 giocatori del seeding, evitando così di poter incorrere nel serbo o nello spagnolo prima di un’eventuale semifinale. Tra i primi 32 c’è anche Lorenzo Musetti, alla ricerca di buone sensazioni dopo un pessimo finale di 2023. Il carrarino, salvo ritiri dell’ultima ora, sarà il n°25 del torneo, con la certezza di finire in rotta di collisione – almeno in linea teorica – con una delle prime otto teste di serie al terzo turno.

DATA E ORARIO DEL SORTEGGIO

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2024

LE TESTE DI SERIE DEL TABELLONE MASCHILE

1 Novak Djokovic (SRB)

2 Carlos Alcaraz (ESP)

3 Daniil Medvedev (RUS)

4 Jannik Sinner (ITA)

5 Andrey Rublev (RUS)

6 Alexander Zverev (GER)

7 Stefanos Tsitsipas (GRE)

8 Holger Rune (DEN)

9 Hubert Hurkacz (POL)

10 Alex de Minaur (AUS)

11 Casper Ruud (NOR)

12 Taylor Fritz (USA)

13 Grigor Dimitrov (BUL)

14 Tommy Paul (USA)

15 Karen Khachanov (RUS)

16 Ben Shelton (USA)

17 Frances Tiafoe (USA)

18 Nicolas Jarry (CHI)

19 Cameron Norrie (GBR)

20 Adrian Mannarino (FRA)

21 Ugo Humbert (FRA)

22 Francisco Cerundolo (ARG)

23 Alejandro Davidovich Fokina (ESP)

24 Jan-Lennard Struff (GER)

25 Lorenzo Musetti (ITA)

26 Sebastian Baez (ARG)

27 Felix Auger-Aliassime (CAN)

28 Tallon Griekspoor (NED)

29 Sebastian Korda (USA)

30 Tomas Martin Etcheverry (ARG)

31 Alexander Bublik (KAZ)

32 Jiri Lehecka (USA)

Iga Swiatek, forte della sua prima posizione mondiale, anche quest’anno si presenta a Melbourne come prima favorita del seeding. La polacca non potrà affrontare Aryna Sabalenka prima di un’eventuale atto conclusivo del torneo australiano, ma in semifinale ci sono due assolute pretendenti al titolo e reduci da una vittoria per iniziare il 2024. Parliamo di Elena Rybakina, trionfatrice a Brisbane e finalista lo scorso anno nello Slam Down Under, e Coco Gauff, l’ultima in ordine cronologico ad aggiudicarsi un torneo dello Slam. Unica azzura tra le 32 è Jasmine Paolini, per la quale vale lo stesso discorso affrontato per Musetti: possibile terzo turno contro una delle prime 8 del mondo.

LE TESTE DI SERIE DEL TABELLONE FEMMINILE

1. Iga Swiatek (POL)

2. Aryna Sabalenka (BLR)

3. Elena Rybakina (KAZ)

4. Coco Gauff (USA)

5. Jessica Pegula (USA)

6. Ons Jabeur (TUN)

7. Marketa Vondrousova (CZE)

8. Maria Sakkari (GRE)

9. Barbora Krejcikova (CZE)

10. Beatriz Haddad Maia (BRA)

11. Jelena Ostapenko (LAT)

12. Qinwen Zheng (CHN)

13. Liudmila Samsonova (RUS)

14. Daria Kasatkina (RUS)

15. Veronika Kudermetova (RUS)

16. Caroline Garcia (FRA)

17. Ekaterina Alexandrova (RUS)

18. Victoria Azarenka (BLR)

19. Elina Svitolina (UKR)

20. Magda Linette (POL)

21. Donna Vekic (CRO)

22. Sorana Cirstea (ROU)

23. Anasasia Potapova (RUS)

24. Anhilina Kalinina (UKR)

25. Elise Mertens (BEL)

26. Jasmine Paolini (ITA)

27. Emma Navarro (USA)

28. Lesia Tsurenko (UKR)

29. Lin Zhu (CHN)

30. Xinyu Wang (CHN)

31. Marie Bouzkova (CZE)

32. Leylah Fernandez (CAN)