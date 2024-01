Australian Open 2024, sorteggio tabelloni in tv: data, orario, canale e diretta streaming

Quando si terrà il sorteggio dei tabelloni dell’Australian Open 2024? Ecco tutto quello che c’è da sapere: come seguirlo in tv, data, orario, canale e diretta streaming. Manca sempre meno al primo slam stagionale, in programma a Melbourne da domenica 14 a domenica 28 gennaio. Occhi puntati sul campione in carica Novak Djokovic, ma anche su Jannik Sinner, protagonista assoluto dello scorso finale di stagione e determinato a inaugurare al meglio il nuovo anno. Oltre a lui, ci saranno altri quattro italiani: Musetti, Sonego, Arnaldi e Berrettini. Assente invece Rafa Nadal, che si è infortunato a Brisbane e non è pronto per tornare già a Melbourne. Occhi anche sul torneo femminile, dove Iga Swiatek, Elena Rybakina e Coco Gauff su tutte vanno a caccia della campionessa uscente Aryna Sabalenka. Anche qui non mancano le giocatrici azzurre, da Giorgi a Trevisan, passando per Paolini, Cocciaretto, Errani e Bronzetti.

COPERTURA TV

Il sorteggio dei tabelloni principali degli Australian Open 2024 si svolgerà nella giornata di giovedì 11 gennaio, alle ore 05:00 (15 ora locale). In Italia, Eurosport detiene i diritti dell’evento ma non ha reso noto se garantirà o meno una copertura tv dell’evento. Tuttavia, con ogni probabilità, esso sarà fruibile tramite i canali social ufficiali degli Australian Open. In qualunque caso, Sportface.it garantirà aggiornamenti sul sorteggio dei tabelloni del primo Slam stagionale, con news e approfondimenti.