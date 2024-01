Juventus, Scanavino: “Mercato? Nessuna novità, la forza della squadra è il gruppo”

All’uscita degli uffici della Lega Serie A di Milano, l’ad della Juventus Maurizio Scanavino commenta il mercato bianconero: “Il mercato? Non ci sono novità rispetto a quanto detto da Giuntoli e da Allegri. Non c’è niente di previsto nè in entrata e nè in uscita, vediamo come si sviluppa il mese di gennaio. Al momento la forza della Juventus è un gruppo motivato, con una grande determinazione e grinta che ci ha portato a fare un girone di andata strepitoso e su cui puntiamo anche per il girone di ritorno”.