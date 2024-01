Sci di fondo, sprint Oberhof 2024: vince Valnes, nel femminile tripletta svedese con il successo di Svahn

Erik Valnes vince la sprint a tecnica classica di Oberhof, prima gara del weekend sulle nevi tedesche che apre la seconda parte della Coppa del Mondo 2023/24 di sci di fondo. Prime quattro posizioni tutte targate Norvegia, con Ansgar Evensen e Even Northug a completare il podio. Quarto posto per il leader della classifica generale Harald Oestberg Amundsen, davanti allo svizzero Grond e allo statunitense Ogden. Fuori in semifinale invece Johannes Klaebo, ancora lontano dalla condizione migliore dopo aver saltato il Tour de Ski. Per l’Italia i migliori risultati sono quelli di Federico Pellegrino e Simone Mocellini, entrambi eliminati ai quarti di finale.

Per quanto riguarda la gara femminile invece, arriva la tripletta svedese con Linn Svahn davanti a tutte. Dietro di lei le due connazionali Frida Karlsson e Jonna Sundling, mentre la norvegese Skistad chiude quarta e fuori dal podio. Quinto posto per l’atleta di casa Gimmler, davanti all’altra svedese Ribom. Out in semifinale la leader della classifica generale Jessica Diggins. Fuori ai quarti di finale le due azzurre Caterina Ganz e Nicole Monsorno.