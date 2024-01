Australian Open 2024, Jasmine Paolini: “Partita molto dura. Felice della vittoria”

Jasmine Paolini risponde presente e al primo turno degli Australian Open 2024 supera in due set Diana Shnaider, battuta 6-3 6-4 in appena 1h11′ di gioco. “Sono molto felice, finalmente è arrivata la mia prima vittoria qui in carriera – spiega l’azzurra, al quinto main draw a Melbourne –. Oggi è stata una partita comunque molto dura perché sapevo che potevo vincerla ma allo stesso tempo non sapevo cosa aspettarmi. Con lei non mi ero mai allenata, la conoscevo poco e per questo poteva diventare complicata. Sapevo di dover rimanere concentrata, ho cercato di mettere a frutto gli errori fatti nel passato ed è andata bene. Ne sono davvero molto contenta”. Al secondo turno l’asticella si alza. Paolini affronterà Tatjana Maria, numero 42 del mondo e semifinalista a Wimbledon nel 2022, reduce dalla vittoria per 7-5 6-7(7) 6-4 su Camila Osorio. “La conosco bene, ci ho perso a Indian Wells lo scorso anno – ha detto -. Varia molto il gioco, usa molto lo slice e serve bene. Sarà un match diverso, strano per certi versi, perché non capita spesso di affrontare giocatrici che rallentano il gioco come lei o che ti fanno giocare tante palle diverse. Dovrò pensare solo al mio gioco, senza farmi influenzare”. C’è spazio per un pensiero a Tathiana Garbin, capitana dell’Italia di Billie Jean King Cup, colpita da una rara forma di tumore: “L’abbiamo chiamata in video due giorni fa con Renzo Furlan, è importante starle vicino in questo momento”, ha detto a SuperTennis.