Ducati, il 22 gennaio a Madonna di Campiglio la presentazione ufficiale dei team MotoGP e Superbike

Cresce l’attesa per la presentazione ufficiale del Ducati Lenovo Team 2024 MotoGP, del team Aruba.it Racing – Ducati WorldSBK e del team Ducati Corse Off-Road. In programma lunedì 22 gennaio alle ore 10:30, la location sarà Madonna di Campiglio, dove verranno finalmente svelate le moto per la nuova stagione. L’evento sarà visibile in diretta streaming (anche in inglese) sulla pagina web dedicata di ducati.com, sul sito arubaracing.it, sul canale ufficiale YouTube di Ducati e infine su Sky Sport MotoGP.