Australian Open 2024, l’Italia cala il bis al femminile: sia Cocciaretto che Trevisan approdano al secondo turno

Jasmine Paolini non sarà l’unica tennista italiana al secondo turno dell’Australian Open 2024. Nella notte italiana, l’hanno infatti raggiunta sia Elisabetta Cocciaretto che Martina Trevisan, brave a rispettare il pronostico della vigilia e proseguire il proprio cammino nel primo slam stagionale. Cocciaretto ha superato per 6-1 7-5 la qualificata Sun dopo 1h14′ di gioco. Match a due facce con un primo set dominato dall’azzurra ed un secondo parziale estremamente equilibrato oltre che in bilico fino alla fine, ma deciso da un break nell’undicesimo gioco. Bravissima la marchigiana soprattutto a non perdere mai il servizio in tutto l’incontro: annullate tutte e quattro le palle break concesse. Al secondo turno, Elisabetta affronterà la statunitense Emma Navarro, testa di serie #27.

Si è imposta in rimonta invece Trevisan, la quale ha impiegato 2h49′ per avere la meglio della messicana Zarazua – anche lei proveniente dalle qualificazioni – con il punteggio di 4-6 6-4 6-2. Anche questo incontro ha avuto a sua volta vari match al suo interno: nel primo set c’è stato un solo e decisivo break, nel nono gioco, mentre negli altri game non è stata concessa neppure una singola palla break. Già nel secondo parziale, invece, sono saltati tutti gli schemi e nei primi 5 game solamente una volta è stata tenuta la battuta. Quando la situazione si è stabilizzata, ad emergere è stata Martina, brava a piazzare la zampata vincente nel finale, prevalendo per 6-4. All’azzurra va dato credito proprio di non aver mollato, nonostante fosse prima sotto di un break (0-2 e 1-3) e poi abbia dovuto annullare due delicate palle break nel sesto gioco. Anche nel parziale decisivo ha regnato l’incertezza, ma Trevisan ha acquisito fin da subito un vantaggio notevole e l’ha gestito con grande lucidità, riuscendo a spuntarla per 6-2. La sua prossima avversaria sarà la francese Oceane Dodin.