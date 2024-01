NBA 2023/2024, MLK Day: Davis e James trascinano i Lakers al successo. Jazz e Cavs allungano la striscia di vittorie

Ben undici incontri validi per la regular season NBA 2023/2024 sono andati in scena in occasione del Martin Luther King Day. I Los Angeles Lakers tornano al successo e lo fanno contro i più quotati Oklahoma City Thunder con il punteggio di 112-105. Decisivi i soliti Anthony Davis (doppia doppia da 27 punti e 15 rimbalzi) e LeBron James (25 punti e decisivo soprattutto nel finale). Successo anche per i Boston Celtics, capaci di espugnare Toronto per 105-96, mandando ko i Raptors: miglior realizzatore della franchigia Jrue Holiday con 22 punti, del match RJ Barrett con 24. Nonostante i 26 punti di Steph Curry, i Golden State Warriors cadono contro i Memphis Grizzlies, trascinati dal baby GG Jackson, secondo più giovane della storia in NBA a segnare 20 punti in due gare consecutive.

E’ diventata quasi una routine la vittoria per Cleveland Cavaliers e Utah Jazz. Donovan Mitchell e compagni centrano il quinto successo di fila superando per 109-91 i Chicago Bulls. Sesta vittoria consecutiva invece per la franchigia di Simone Fontecchio, che annienta gli Indiana Pacers per 132-105 nel segno di Sexton e Markkanen. Per l’azzurro 8 punti, 4 rimbalzi e 2 assist nei 24 minuti trascorsi sul parquet.

Tornano a vincere una partita i Detroit Pistons, capaci di piegare per 129-117 i Washington Wizards, mentre i San Antonio Spurs cadono sotto i colpi degli Atlanta Hawks di Trae Young (36 punti e 13 assist). Sorride Philadelphia, vittoriosa contro Houston, e sorridono anche i Dallas Mavericks, che guidati da Irving (42 punti) e Hardaway Jr. (41) mandano al tappeto i Pelicans. I Miami Heat battono Brooklyn con un punteggio per nulla da NBA (96-95 all’overtime), mentre gli Orlando Magic hanno la meglio sui Knicks grazie al solito Banchero, che sale in cattedra nel quarto finale e mette il proprio zampino sul 98-94 finale.