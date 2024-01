Sci alpino, Coppa del Mondo femminile 2023/2024: classifica generale aggiornata dopo discesa Cortina

La classifica della Coppa del Mondo femminile 2023/2024 di sci alpino aggiornata dopo la prima discesa libera di Cortina. Successo per Stephanie Grenier, ma la notizia più importante in ottica classifica generale è la caduta e conseguente infortunio di Mikaela Shiffrin, che rischia così di veder scivolare via la Coppa del Mondo. Con il secondo posto odierno Lara Gut supera Vlhova, anche lei infortunata e out per tutta la stagione, e mette nel mirino Her Majesty a 340 punti. Chance di recupero anche per Federica Brignone e Sofia Goggia, che devono però inseguire. Di seguito ecco la classifica aggiornata.

CLASSIFICA AGGIORNATA

Mikaela Shiffrin USA 1209 Lara Gut-Behrami SUI 869 Petra Vlhova SVK 802 Federica Brignone ITA 787 Sara Hector SWE 647 Sofia Goggia ITA 642 Michelle Gisin SUI 530 Cornelia Huetter AUT 467 Valerie Grenier CAN 429 Lena Duerr GER 404

LE ALTRE ITALIANE

17. Marta Bassino ITA 288

35. Laura Pirovano ITA 151

47. Roberta Melesi ITA 98

47. Nicol Delago ITA 98

56. Martina Peterlini ITA 78

70. Marta Rossetti ITA 45

74. Lara Della Mea ITA 38

74. Elisa Platino ITA 38

83. Nadia Delago ITA 27

92. Asja Zenere ITA 21

99. Teresa Runggaldier ITA 12

104. Lucrezia Lorenzi ITA 10

115. Vicky Bernardi ITA 3