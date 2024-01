Golf, Dubai Invitational: al via Francesco Molinari e Guido Migliozzi

Il DP World Tour riparte da Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Sul tee di partenza del Dubai Invitational (in programma dall’11 al 14 gennaio) ci saranno anche Francesco Molinari e Guido Migliozzi, pronti a testare il proprio stato di forma in vista del prossimo Hero Dubai Desert Classic (18-21 gennaio). Il torneo – che si svolge sulla distanza di 72 buche con la partecipazione di 60 selezionati professionisti e di altrettanti amateur – vede al via il nordirlandese Rory McIlroy, numero due mondiale e numero uno del circuito nel 2023 (quinto suo successo nella money list). Tanti anche i protagonisti dell’ultima Ryder Cup di Roma, come l’inglese Tommy Fleetwood e il danese Nicolai Hojgaard. Occhi puntati anche su altri elementi: gli spagnoli Pablo Larrazabal e Jorge Campillo, i danesi Thorbjorn Olesen e Rasmus Hojgaard (gemello di Nicolai), gli inglesi Dale Whitnell, Dan Bradbury e Daniel Gavins, il francese Antoine Rozner, i sudafricani Thriston Lawrence e Ockie Strydom e i neozelandesi Ryan Fox e Daniel Hillier. Da seguire anche il tedesco Yannik Paul, l’altro iberico Adrian Otaegui, lo scozzese Ewen Ferguson e i cinesi Haotong Li e Ashun Wu.