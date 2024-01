Australian Open 2024, gli scenari ranking: Medvedev può salire al n°2, Sinner resterà n°4

Domenica alle 09:30 italiane, le 18:30 ora di Melbourne, Jannik Sinner e Daniil Medvedev si contenderanno l’edizione 2023 dell’Australian Open. L’azzurro va a caccia del primo successo in assoluto a livello Slam, mentre il russo – che ha già vinto a New York – prova a trionfare per la prima volta in Australia dopo due sconfitte contro Djokovic e Nadal. In ottica ranking la situazione appare in ogni caso abbastanza definita. In caso di vittoria Sinner in ogni caso non potrà migliorare lunedì la sua posizione in classifica e rimarrà n°4, ma si avvicinerebbe a Daniil con 8310 contro gli attuali 8765 del russo. A meno di 1000 dalla seconda posizione di Alcaraz. Per Medvedev, oltre al titolo, c’è invece in ballo anche una posizione nel ranking. In caso di successo, riuscirebbe infatti a scavalcare lo spagnolo al n°2 del ranking con 9465 contro i 9255 del talento di Murcia.

TOP 4 IN CASO DI VITTORIA DI SINNER

1. Djokovic 9855

2. Alcaraz 9255

3. Medvedev 8765

4. Sinner 8310

TOP 4 IN CASO DI VITTORIA DI MEDVEDEV

1. Djokovic 9855

2. Medvedev 9465

3. Alcaraz 9255

4. Sinner 7610