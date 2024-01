Cagliari-Torino: maglie speciali e coreografie in ricordo di Gigi Riva

Il Cagliari scende in campo per il riscaldamento indossando la maglia dello scudetto, con l’undici stampato sulle spalle di ogni casacca in ricordo di Gigi Riva. Al momento della lettura delle formazioni, sul maxischermo dello stadio è comparso un video commemorativo con le azioni migliori di Rombo di Tuono. I cagliaritani hanno iniziato la gara con una maglia bianca senza sponsor decorata dal numero 11 sul petto. Il settore Distinti ha poi sfoggiato una coreografia speciale con la scritta ‘Per sempre Gigi Riva’. Anche i tifosi del Torino hanno contribuito al ricordo della leggenda calcistica, portando lo striscione: “Ciao Giggirriva”. Al minuto 11, poi, il gioco si è fermato e lo stadio è esploso in un lungo applauso, mentre i tifosi urlavano ‘Gigi, Gigi’. La curva nord ha mostrato lo striscione: “Oggi invece so che era un destino, so che stavo andando a casa mia”.