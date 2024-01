Ismael Bennacer ha fatto il suo ritorno in Italia dopo una Coppa d’Africa terminata prematuramente per lui – a causa di un infortunio – per la sua Algeria. Il centrocampista del Milan ha voluto parlare ai suoi connazionali tramite un lungo messaggio postato sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ismaël Bennacer (@ismaelbennacer)