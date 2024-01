Antalyaspor, sospeso giocatore israeliano per sostegno a ostaggi Gaza: “Ha agito contro i valori nazionali”

Dopo il gol realizzato in occasione del match tra Antalyaspor e Trabzonspor, il calciatore israeliano Sagiv Jehezkel ha mostrato il messaggio “100 giorni, 7/10” sul polso bendato. Un riferimento alle persone israeliane prese in ostaggio da Hamas a Gaza in occasione del conflitto israelo-palestinese. Il gesto non è affatto piaciuto al club turco, il quale ha sospeso il giocatore in quanto ha “agito contro i valori nazionali“, si legge sui canali ufficiali. Inoltre, la procura ha avviato un’indagine su Jehezkel, accusato di “incitamento del pubblico all’odio e all’ostilità“, ha aggiunto il ministro della Giustizia turco. Non resta dunque a guardare il paese di Erdogan, che si è schierato contro la campagna militare israeliana a Gaza e continua a prendere provvedimenti, anche nel mondo del calcio.