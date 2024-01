Highlights Zheng-Kalinskaya 6-7(4) 6-3 6-1, quarti di finale Australian Open 2024 (VIDEO)

Il video con gli highlights di Zheng-Kalinskaya, match valevole per i quarti di finale degli Australian Open 2024. Gran rimonta della numero 12 del tabellone, che si impone per 6-7(4) 6-3 6-1 e vola in semifinale per la prima volta nella sua giovane carriera. La tennista cinese, che entra in top-10 con questo risultato, si è aggiudicata nove degli ultimi 10 games del match.