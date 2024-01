Salto con gli sci femminile, Coppa del Mondo Ljubno 2024: Sieff 23esima, vince Pinkelnig

L’austriaca Eva Pinkelnig ha vinto la prima gara del weekend a Ljubno, sede slovena della Coppa del Mondo 2023/2024 di salto con gli sci femminile. Sul trampolino HS94 è arrivata la terza vittoria stagionale per l’austriaca, capace di imporsi con il totale di 269,3 punti e un margine di 6,8 sulla padrona di casa Nika Prevc. Completa il podio la canadese Alexandria Loutitt, che ha chiuso a 10,4 punti dalla vincitrice. In casa Italia la migliore è Annika Sieff, che ha concluso la prova al 23° posto finale con 224,9 punti e precede Lara Malsiner, ventisettesima a quota 220. Rammarico per Jessica Malsiner, 31esima e quindi fuori dalla seconda manche e dalla zona punti per appena 9 decimi di punto. Martina Ambrosi ha invece chiuso al 35° posto. Domenica si replica a Ljubno, con la seconda gara del weekend: turno di qualificazione dalle 9:30, gara prevista a partire dalle 11:00.