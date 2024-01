Australian Open 2024, Alcaraz: “Voglio mantenere il livello alto tutto l’anno. Kecmanovic? Sarà una battaglia”

Carlos Alcaraz è in ottavi agli Australian Open dopo il ritiro a inizio terzo set del giovane cinese Shang. “Mi sono reso conto che non era al suo meglio, ma ho cercato di concentrarmi su me stesso e fare una buona partita. Penso che sia un grande giocatore di tennis e sono sicuro che me lo ritroverò di fronte spesso in futuro in tornei come questo”, ha dichiarato il tennista iberico, che poi ha parlato della sua condizione. “Mi sento bene, sto migliorando ogni giorno, giocando e muovendomi sempre meglio”, ha aggiunto in conferenza stampa.

“Il mio obiettivo è mantenere un livello elevato tutto l’anno. Dopo Wimbledon la scorsa stagione ho perso alcune partite che non avrei dovuto perdere, ma questo è il tennis, è qualcosa che può succedere. Sono concentrato sul continuare a fare le cose che ho fatto bene l’anno scorso e correggere le cose che ho fatto male”, prosegue Alcaraz, che ora affronterà il serbo Kecmanovic. “Ricordo il mio duello contro di lui due anni fa a Miami, dove giocò in modo fantastico. Penso che sarà un’altra battaglia. Ha battuto grandi giocatori in questo torneo, so di dover giocare il mio miglior tennis”.