Sci alpino, gigante Jasna 2024: caduta e infortunio per Petra Vlhova, gara interrotta

Nella prima manche dello slalom gigante sulle nevi slovacche di Jasna arriva una brutta botta per il mondo dello sci. L’atleta di casa Petra Vlhova infatti è uscita dopo poche porte subendo una forte torsione al ginocchio destro nel momento dell’impatto sulle reti. C’è grande apprensione da parte del pubblico di casa perché si teme un infortunio serio per la fuoriclasse slovacca. La gara è momentaneamente interrotta per permettere a Vlhova di uscire dalla pista caricata sul toboga. In precedenza anche Federica Brignone con il pettorale numero 1 era uscita dopo poche curve.