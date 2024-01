Staffetta singola mista Anterselva 2024 biathlon oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire la staffetta singola mista di Anterselva 2024, appuntamento della sesta tappa stagionale della Coppa del Mondo di biathlon. L’Italia si affida alla freschezza di Rebecca Passler e all’esperienza di Lukas Hofer per cercare di raggiungere un difficile piazzamento sul podio. Il tandem azzurro, infatti, viene riproposto a distanza di quasi due mesi dalla gara di Oestersund, dove non riuscì ad andare oltre l’undicesima posizione. I due, però, devono vedersela contro i giganti sulle nevi casalinghe.

Le nazioni favorite sono la Norvegia di Ingrid Landmark Tandrevold e Vetle Sjaastad Christiansen e la Svezia di Mona Brorsson e Sebastian Samuelsson, seguite dalla Francia di Julia Simon e Emilien Jacquelin e dalla Germania di Vanessa Voigt e Justus Strelow. Pericolose anche l’Austria di Lisa Teresa Hauser e Simon Eder, la Slovenia di Lena Repinc e Miha Dovzan e la Svizzera di Aita Gasparin e James Pacal. Appaiono un gradino sotto, infine, gli Stati Uniti, l’Ucraina, la Repubblica Ceca e la Polonia.

SEGUI LA DIRETTA LIVE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

START LIST E PETTORALI DI PARTENZA

COPPA DEL MONDO 2023/2024: IL CALENDARIO E TUTTE LE TAPPE

La staffetta singola mista di Anterselva 2024 è in programma nella giornata di oggi (sabato 20 gennaio), con inizio fissato alle ore 12.55. Non è prevista una diretta televisiva della competizione. La gara, tuttavia, sarà trasmessa in differita da Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre), oltre che in replica da Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky). Per i telespettatori, però, è possibile usufruire di una diretta streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e Eurovision Sports Live. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la staffetta singola mista di Anterselva 2024, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.