Australian Open 2024, Alcaraz: “Spero di vendicarmi dell’ultima sconfitta contro Zverev”

Dopo la vittoria in tre set contro Kecmanovic negli ottavi di finale degli Australian Open 2024, Carlos Alcaraz ha parlato del suo cammino nello slam down under: “Arrivare ai quarti di finale qui è qualcosa di speciale, è un torneo incredibile. Ogni giorno che passa mi sento sempre meglio, arrivo ai quarti con molta fiducia. Contro Sascha spero di giocare ancora meglio di come ho fatto oggi“. Lo spagnolo ha poi proseguito proprio sul confronto con Zverev: “Adoro giocare contro di lui. Sono sempre grandi battaglie e questo mi spinge a dare sempre il 100%. Devo migliorare il mio livello rispetto all’ultima volta che abbiamo giocato, quando mi ha battuto. Spero di vendicarmi dell’ultima sconfitta“.

Alcaraz si è poi soffermato sui suoi miglioramenti e su cosa manca ancora: “Sono una persona molto esigente. Per essere qua sempre bisogna pretendere se stessi e fare meglio. Ci sono stati dei momenti in cui non ho colpito bene a rete, perciò devo migliorare e rendere tutto perfetto. I grandi atleti lo fanno, si spingono oltre ed è il motivo per cui sono arrivati ​​​​lì. Anch’io non sono da meno, gioco a questo livello perché ogni giorno voglio fare meglio e dare il 100%“. Il numero 2 al mondo ha poi concluso: “Il primo punto della partita è stato molto bello, sono partito bene e da lì in poi mi sono detto ‘ok mi sento bene’. Il primo punto di ogni partita è importante per vedere quali sensazioni ho e sapere come sarà l’andamento“.