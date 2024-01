Cori razzisti a Maignan, Malagò: “Giustizia sia forte e autorevole”

“Non è il primo episodio di questo genere, sarebbe indispensabile che fosse l’ultimo. Il Comitato Olimpico condanna questa forma di ignoranza sportiva, culturale e nello specifico calcistica”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, intervenuto al TG2, riferendosi all’episodio dei cori razzisti indirizzati al portiere del Milan, Mike Maignan, durante la partita contro l’Udinese. Sul tema del razzismo, prosegue Malagò, “serve educare, sensibilizzare e isolare”. E ancora: “Lo sforzo che il Cio sta facendo per tenere unito questo mondo è sotto gli occhi di tutti. Ci auguriamo che organi di giustizia sportiva e ordinaria facciano il loro corso in modo autorevole e forte per evitare che ci possano essere soggetti che si sentono autorizzati, con una pena lieve, a dare il cattivo esempio”, perché così “si svilisce non solo il prodotto calcio, ma tutto lo sport italiano; una cosa che non ci meritiamo”.