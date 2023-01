Napoli-Cremonese, i convocati di Spalletti, out Kvaratskhelia

Il Napoli ha reso nota la lista dei giocatori convocati da Luciano Spalletti in vista degli ottavi di Coppa Italia contro la Cremonese, in programma questa sera alle ore 21 al ‘Maradona’. Out Kvaratskhelia, fermato da una sindrome influenzale che lo ha costretto a saltare l’allenamento odierno. Assente anche Demme per la nascita della figlia. Di seguito la lista completa.

I convocati del Napoli: Meret, Marfella, Sirigu; Bereszynski, Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim Min-Jae, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui, Olivera, Zedadka; Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombelé, Zerbin; Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone.