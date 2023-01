Australian Open 2023, Raducanu ancora in dubbio: “Cerco di non avere troppe aspettative”

“Affronto un giorno alla volta, cerco di non aspettarmi troppo”. È realista Emma Raducanu in vista degli Australian Open. L’infortunio alla caviglia sinistra, conseguenza di una caduta a Auckland nella sfida contro Viktoria Kuzmova, toglie certezze alla campionessa dello US Open 2021, anche perché le tempistiche per il recupero non sono ancora chiare. “Spero di saperne di più prima dell’inizio dell’Australian Open”, ha detto in un’intervista a Tennis Australia. Scivolata al numero 75 del mondo, Raducanu spera di essere in campo a Melbourne Park e di andare più avanti del secondo turno raggiunto l’anno scorso. E torna a parlare dell’infortunio: “E’ stato un incidente davvero sfortunato, perché mi sentivo davvero bene. Ero molto contenta del lavoro dal punto di vista fisico”, ha sottolineato Raducanu, che ha scelto di affidarsi all’ex preparatore di Andy Murray, Jez Green. “E’ capitato, purtroppo, non so cosa avrei potuto fare per evitarlo”, la conclusione amara.