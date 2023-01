Diffidati Inter-Parma, giocatori a rischio squalifica in vista dei quarti Coppa Italia 2022/2023

Non c’è nessun giocatore iscritto nella lista dei diffidati prima di Inter-Parmae dunque a rischio squalifica in vista del successivo match contro valevole per i quarti di finale di Coppa Italia 2022/2023. Questo perché, come è noto, ogni anno prima degli ottavi di finale vengono cancellate le sanzioni pendenti, allo scopo di evitare disparità tra le squadre che già sono in gioco da alcuni turni e quelle che, come i giallorossi, entrano in scena in questa fase. Dunque nessun problema per Inzaghi e Pecchia da questo punto di vista.