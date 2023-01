Gasparri sugli scontri tra tifosi: “Varata la normativa contro violenza negli stadi, possibile l’arresto”

Il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri ha parlato degli scontri avvenuti ieri tra i tifosi della Roma e del Napoli: “Quello che mi ha colpito di più è stato il contrasto di questa assurda vicenda con quello di un evento calcistico particolare dove lo stadio si è trasformato in un momento di riflessione sui valori della vita e sul ricordo di due personaggi importanti del mondo calcistico: Vialli e Mihajlovic. Chi ha creato scompiglio, non ha capito niente della vita”. Poi ha continuato: “Oggi presenterò un’interrogazione su questo accaduto perché la violenza va stroncata in maniera esemplare e queste persone vanno arrestate. È stata varata la normativa contro la violenza negli stadi che permette l’arresto in flagranza di reato quindi le forze dell’ordine la mettano in pratica quando serve”.