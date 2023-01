Australian Open 2023, qualificazioni femminili: Stefanini al turno decisivo, battuta Masarova

di Mattia Zucchiatti 9

Lucrezia Stefanini accede al turno decisivo delle qualificazioni agli Australian Open. L’azzurra ha battuto in rimonta 1-6 6-3 6-3 Rebeka Masarova, reduce dalla finale nel WTA di Auckland. Otto gli ace della numero 94 al mondo spagnola, che deve però anche fare i conti con 7 doppi falli. Il primo set però le sorride, con l’84% di punti vinti con la prima e con tre palle break su tre cancellate. L’azzurra subisce il break al secondo e quarto game e si vede cancellare le tre opportunità per rispondere. Nel secondo set arriva però la grande reazione dell’azzurra, che inizia concedendo le briciole al servizio. Nel quarto game Stefanini strappa il servizio a zero, ma subisce il controbreak. Si viaggia sul binario dell’equilibrio, con l’azzurra che scappa nuovamente via, ma la rivale strappa nuovamente il servizio. Ma è comunque l’italiana a forzare il set con il break all’ottavo game. A seguire, rimonta dallo 0-30 e va a vincere al primo set point a disposizione. Copione simile anche nel set decisivo, con uno scambio di break tra quinto e sesto gioco. Ed è sempre Stefanini la più lucida, fino a chiudere sul 6-3 dopo un’ora e 53 di lotta. La 24enne si giocherà un posto nel main draw con la statunitense Sachia Vickery, n.204 del ranking. Nessun precedente tra le due.