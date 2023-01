Nba, Warriors ko con i Suns. Doncic non basta ai Mavs

Senza Devin Booker e Chris Paul, i Phoenix Suns battono i Warriors del ritrovato Steph Curry. A scacciare via la crisi ci pensa Mikal Bridges che chiude con 26 punti, 9 rimbalzi e 5 assist, ma è l’intero quintetto a finire in doppia cifra. Steph Curry torna e mette a referto 24 punti con un 5/15 dall’arco ben lontano dai tempi migliori. Scacciano via l’ombra della crisi di risultati anche i Clippers, reduci da sei sconfitte in fila. La vittoria 113-101 vale tanto, specialmente contro i Mavericks di un Doncic super: per lui 43 punti, 12/22 al tiro con 11 rimbalzi e sette assist. A prendersi la scena di casa è Kawhi Leonard, col massimo stagionale da 33 punti, nove rimbalzi, quattro assist. Travolgenti i Sixers contro i Pistons. Sono 147 i punti a referto. Trentasei di questi sono di Joel Embiid: per lui 12/20 al tiro, 11/11 ai liberi con tanto di 11 rimbalzi. Vincono i Magic contro i Blazers. Banchero non è lucidissimo a canestro, ma riesce a chiudere con una doppia doppia da 19 punti e 10 rimbalzi.

I risultati nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 gennaio

Philadelphia 76ers – Detroit Pistons 147-116

Miami Heat – Oklahoma City Thunder 112-111

Toronto Raptors – Charlotte Hornets 132-120

Utah Jazz – Cleveland Cavaliers 116-114

Golden State Warriors – Phoenix Suns 113-125

Portland Trail Blazers – Orlando Magic 106-109

Los Angeles Clippers – Dallas Mavericks 113-101