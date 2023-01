Coppa Italia Primavera 2022/2023, ottavi di finale: calendario, programma, date, orari e diretta tv

Tutto pronto per gli ottavi di finale della Coppa Italia Primavera 2022/2023: ecco di seguito il programma, le date, gli orari e le informazioni su diretta tv e streaming. Le sfide saranno spalmate su due giornate, per la precisione martedì 10 e mercoledì 11 gennaio. Le sfide valide per gli ottavi di Coppa Italia Primavera, che mettono un posto in palio per i quarti, sono Roma-Lecce, Fiorentina-Ascoli, Juventus-Napoli, Sassuolo-Genoa, Cagliari-Torino, Atalanta-Frosinone, Inter-Hellas Verona e Sampdoria. Gli incontri non saranno visibili in diretta tv né streaming in quanto nessuna emittente ha acquistato i diritti.

OTTAVI DI FINALE COPPA ITALIA PRIMAVERA

Martedì 10 gennaio 2023

Ore 12:30 – Roma vs Lecce

Ore 14:30 – Fiorentina vs Ascoli

Ore 14:30 – Juventus vs Napoli

Ore 14:30 – Sassuolo vs Genoa

Mercoledì 11 gennaio 2023

Ore 11:30 – Cagliari vs Torino

Ore 14:30 – Atalanta vs Frosinone

Ore 14:30 – Inter vs Hellas Verona

Ore 14:30 – Sampdoria vs Monza