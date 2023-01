Australian Open 2023: programma, orari e ordine di gioco di domenica 22 gennaio con Sinner-Tsitsipas

È stato pubblicato ufficialmente il programma di domenica 22 gennaio per quanto concerne gli Australian Open, una giornata che ci interessa particolarmente vista la sfida tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas. Il greco, già tre volte semifinalista del torneo, parte nettamente favorito in questo scontro di ottavi di finale e ha vinto ben 4 dei 5 match che i due hanno giocato l’uno contro l’altro: tra questi precedenti, va ricordato soprattutto quello andato in scena nei quarti di finale degli Australian Open 2022, quando l’ellenico trionfò con un perentorio 6-3 6-4 6-2. Questa sfida sarà la prima della sessione serale di Melbourne e avrà inizio quando in Italia saranno le 9 del mattino. Prima di loro, la sessione diurna della Rod Laver Arena vedrà scendere in campo Iga Swiatek, attesa da un compito molto complesso contro Elena Rybakina, e Hubert Hurkacz, il quale se la vedrà con un indemoniato Sebastian Korda. Dopo Sinner-Tsitsipas, invece, il programma sarà chiuso dal match tra la due volte campionessa Victoria Azarenka e la cinese Lin Zhu, che a quasi 29 anni si è spinta così lontano in uno Slam per la prima volta nella propria carriera.

AUSTRALIAN OPEN – IL PROGRAMMA COMPLETO DI DOMENICA 22 GENNAIO

Rod Laver Arena

A partire dalle 02:30: Iga Swiatek (1) vs Elena Rybakina (22)

A seguire: Hubert Hurkacz (10) vs Sebastian Korda (29)

Non prima delle 09:00: Stefanos Tsitsipas (3) vs Jannik Sinner (15)

A seguire: Victoria Azarenka (24) vs Lin Zhu

Margaret Court Arena

A partire dalle 03:00: Jelena Ostapenko (17) vs Coco Gauff (7)

Non prima delle 05:30: Jiri Lehecka vs Felix Auger-Aliassime (6)

John Cain Arena

Non prima delle 04:30: Yoshihito Nishioka (31) vs Karen Khachanov (18)

Non prima delle 07:00: Jessica Pegula (3) vs Barbora Krejcikova (20)