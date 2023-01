Australian Open 2023, pioggia ancora protagonista: slitta l’inizio sui campi secondari

Un’altra giornata complicata dal punto di vista meteorologico ha avuto inizio in quel di Melbourne Park, dove sono in corso gli Australian Open 2023. Il programma odierno prevede la conclusione degli incontri sospesi o posticipati ieri a causa della pioggia, più tutti i match di secondo turno della parte alta dei due tabelloni. La pioggia però continua ad essere, almeno per il momento, protagonista nella mattinata di Melbourne. Per ora lo start, inizialmente previsto per l’01:00 italiana, è stato posticipato alle 02:00. Ovviamente la situazione è in divenire, se la pioggia dovesse continuare a scendere ci saranno ulteriori rinvii. Nessun intoppo invece per Jannik Sinner, che è programmato su un campo coperto dal tetto. L’azzurro scenderà in campo all’01:00 come da programma.

IL PROGRAMMA DI MERCOLEDI